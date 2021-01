Ceny ropy sa znížili z niekoľkomesačného maxima

New York 4. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok večer klesli z niekoľkomesačného maxima, keďže americké akcie zamierili nadol pre obavy z výsledku prezidentských volieb v Georgii.



Americký prezident Donald Trump vraj požiadal šéfa volieb v Georgii, aby zvrátil víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách v tomto štáte.



Trh s ropu tak zamieril nadol napriek očakávaniam, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu a jej a spojenci vo februári nezvýšia produkciu. Nepodporili ho ani vyhliadky na ekonomické oživenie v súvislosti so začiatkom očkovania.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa v pondelok o 19.08 h SEČ predával po 47,70 USD (38,79 eura). To bolo o 82 centov alebo 1,69 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 65 centov alebo 1,25 % na 51,15 USD za barel.



(1 EUR = 1,2296 USD)