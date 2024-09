New York 23. septembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok večer klesli. Trhy tak zareagovali na slabý výhľad dopytu po palivách a potenciálne zmiernenie konfliktu medzi Iránom a Izraelom. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v pondelok povedal, že jeho krajina je pripravená na "deeskaláciu" napätia s Izraelom, pokiaľ bude vidieť rovnaké odhodlanie na druhej strane. To zmierňuje obavy, že konflikt na Blízkom východe sa zhorší a ohrozí ťažbu ropy v regióne, ktorý sa podieľa zhruba tretinou na dodávkach na trhy vo svete.



Ceny ropy sa v tomto štvrťroku znížili aj pre obavy, že dopyt z Číny a USA sa oslabí v rovnakom čase, ako sa zvýši produkcia ropy v štátoch, ktoré nie sú členmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v pondelok o 19.11 h SELČ predával po 70,17 USD (63,11 eura). To bolo o 83 centov alebo 1,17 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 74 centov alebo 0,99 % na 73,75 USD za barel.



(1 EUR = 1,1119 USD)