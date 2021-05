Pondelkové ceny ropy stúpli len veľmi mierne

New York 10. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok večer stúpli len veľmi mierne po tom, ako spoločnosť Colonial Pipeline oznámila, že začala s postupným reštartom kľúčového potrubia, ktoré sa stalo cieľom útoku hekerov. Aj pokračujúci rast nových prípadov ochorenia COVID-19 v Ázii brzdí zvyšovanie cien ropy.



Cez tzv. produktovod, ktorý spája rafinérie v Mexickom zálive s juhom a východom USA, sa dopravuje benzín, nafta a vykurovací olej. Dodáva palivá viac než 50 miliónom Američanov a pokrýva približne 45 % spotreby palív na východnom pobreží USA. Spoločnosť, ktorá ho prevádzkuje, dúfa, že do konca týždňa by sa malo všetko vrátiť do normálu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v pondelok o 19.18 h SELČ predával po 64,98 USD (53,40 eura). To bolo o 8 centov alebo 0,12 % viac ako v prechádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 7 centov alebo 0,10 % na 68,35 USD za barel.



(1 EUR = 1,2169 USD)