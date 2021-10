New York 11. októbra (TASR) - Ceny ropy v pondelok večer vzrástli zhruba o 2 %. Podporil ich stúpajúci dopyt a disciplína dodávateľov z aliancie OPEC+, ktorí len pomaly zvyšujú ťažbu. To má za následok prevahu dopytu nad ponukou.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v pondelok o 18.45 h SELČ predával po 81,26 USD (70,21 eura). To bolo o 1,91 USD alebo 2,41 % viac ako v prechádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 1,58 USD alebo 1,92 % na 83,97 USD za barel.