Ceny ropy v pondelok výrazne klesli

New York 15. augusta (TASR) - Ceny ropy sa na začiatku týždňa výrazne oslabili. Dôvodom sú obavy z globálnej recesie. Tie podporili slabé údaje z Číny, ktoré signalizujú ochladzovanie druhej najväčšej svetovej ekonomiky.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v pondelok večer o 19.33 h SELČ predával so stratou 2,64 USD alebo 2,87 % po 89,45 USD (87,74 eura). Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent klesol o 2,90 USD alebo 2,95 % na 95,25 USD za barel. Oba referenčné druhy ropy sa popoludní obchodovali s mínusom okolo 4,5 %, neskôr však zmazali časť strát. Cena WTI sa počas pondelka dostala najnižšie od začiatku februára.