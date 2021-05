Ceny ropy v pondelok výrazne vzrástli

New York 24. mája (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa výrazne vzrástli. Dôvodom sú komplikácie snáh o oživenie dohody s Iránom o jeho jadrovom programe z roku 2015. Prípadné uvoľnenie sankcií proti krajine by totiž spôsobilo nárast ponuky na trhu s ropou. Podľa banky Goldman Sachs však ani prípadné zvýšenie vývozu z Iránu by nezmenilo faktory, ktoré podporujú rast cien čierneho zlata.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa o 19.09 h SELČ predával po 65,86 USD (53,93 eura). To bolo o 2,28 USD alebo 3,59 % viac ako v piatok (21. 5.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Júlový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 19.10 h SELČ predával s plusom 2 USD alebo 3,01 % po 68,44 USD za barel.



(1 EUR = 1,2212 USD)