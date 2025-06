Ceny ropy v pondelok vzrástli o vyše 3 %

New York 2. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok popoludní strmo vzrástli o vyše 3 %. Podporilo ich rozhodnutie skupiny producentov z aliancie OPEC+ udržať tempo zvyšovania ťažby v júli na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v pondelok o 18.16 h SELČ predával po 62,91 USD (55,09 eura). To bolo o 2,12 USD alebo 3,49 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 2,13 USD alebo 3,39 % na 64,91 USD za barel.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie OPEC+ sa v sobotu (31. 5.) dohodli na zvýšení ťažby v júli o 411.000 barelov denne. To bude rovnaký nárast produkcie ako v máji a v júni. Zdroje z aliancie pritom pred rokovaniami naznačovali, že skupina by mohla diskutovať o ešte väčšom zvýšení ťažby.



(1 EUR = 1,1419 USD)