New York 29. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli po zverejnení priaznivých údajov z Ázie a Európy. Ale zároveň prudké zvýšenie nových prípadov nákazy koronavírusom na celom svete zmiernilo zisky komodity.



Zlepšenie ekonomického sentimentu v eurozóne v júni a nárast ziskov v čínskom priemysle v máji, prvý v priebehu šiestich mesiacov, podporili ceny ropy. No na druhej strane, obavy z druhej vlny pandémie zabránili jej výraznejšiemu zdraženiu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v pondelok o 18.40 h SELČ predával po 39,64 USD (35,13 eura). To bolo o 1,15 USD alebo 2,99 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 84 centov alebo 2,05 % na 41,86 USD za barel.



(1 EUR = 1,1284 USD)