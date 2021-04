Ceny ropy po oslabení dolára vzrástli

New York 19. apríla (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa vzrástli. Podporilo ich predovšetkým oslabenie dolára. Obavy z negatívneho vplyvu rýchleho šírenia nového koronavírusu v Indii a ďalších krajinách na dopyt však obmedzili zdražovanie čierneho zlata.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s májovým kontraktom sa v pondelok o 20.13 h SELČ predával po 63,45 USD (52,72 eura). To bolo o 32 centov alebo 0,51 % viac ako v piatok (16. 4.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Júnový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 20.13 h SELČ predával so ziskom 37 centov alebo 0,55 % po 67,14 USD za barel.



Oba referenčné druhy ropy teda pokračujú v posilňovaní. WTI si minulý týždeň pripísala 6,4 % a Brent 6 %.



V pondelok podporilo ceny čierneho zlata oslabenie dolára, ktorý voči hlavným menám klesol na 6-týždňové minimum.



(1 EUR = 1,2035 USD)