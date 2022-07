Ceny ropy v pondelok vzrástli

New York 25. júla (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa vzrástli. Nedostatok dodávok v krátkodobom horizonte totiž prevážil nad obavami zo spomalenia ekonomiky. Ceny čierneho zlata tiež podporilo oslabenie dolára a rast na akciových trhoch.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v pondelok o 19.16 h SELČ predával po 96,50 USD (94,28 eura). To bolo o 1,80 USD alebo 1,90 % viac v porovnaní s piatkovým (22. 7.) koncom obchodovania na newyorskej komoditnej burze.



Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v pondelok o 19.19 h SELČ predával so ziskom 1,40 USD alebo 1,36 % po 104,60 USD za barel.



(1 EUR = 1,0236 USD)