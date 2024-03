Ceny ropy v pondelok vzrástli

New York 25. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok večer vzrástli. Dôvodom sú geopolitické problémy, ktoré vyvolávajú obavy o dodávky. A tiež signály, že aliancia najväčších svetových producentov OPEC+ bude pokračovať v doterajšom obmedzovaní ťažby po plánovanom zasadnutí na budúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci podľa niektorých predstaviteľov nevidia potrebu zmeniť svoju politiku obmedzovania dodávok ropy na trhy. Predstavitelia aliancie sa stretnú online 3. apríla, aby posúdili doterajšie obmedzenia, ktoré majú platiť do konca júna.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v pondelok tesne po 19.00 h SEČ predával po 81,80 USD (75,50 eura). To bolo o 1,17 USD alebo 1,45 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,09 USD alebo 1,28 % na 86,52 USD za barel.



(1 EUR = 1,0835 USD)