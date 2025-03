Houston 24. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli po tom, ako americký prezident Donald Trump povedal, že zavedie clo vo výške 25 % pre krajiny, ktoré nakupujú ropu a plyn z Venezuely. Aj nové americké sankcie na iránsky export prispeli k zdraženiu ropy. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Cenové zisky z ropy však limitovali správy, že aliancia najväčších svetových producentov OPEC+ pravdepodobne v máji zvýši ťažbu, ako aj rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine. To by mohlo viesť k zvýšeniu dodávok ruskej ropy na svetové trhy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v pondelok o 18.24 h SEČ predával po 68,83 USD (63,59 eura). To bolo o 55 centov alebo 0,81 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 56 centov alebo 0,78 % na 72,72 USD za barel.



(1 EUR = 1,0824 USD)