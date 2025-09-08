< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v pondelok vzrástli
Autor TASR
New York 8. septembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok popoludní pokračovali v raste, ale miernejším tempom ako ráno. Dôvodom sú obavy z možných ďalších sankcií na ruskú ropu, ktoré zatieňujú vyhliadky na ďalšie zvýšenie produkcie aliancie OPEC+. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v pondelok o 17.57 h SELČ predával po 62,22 USD (53,05 eura). To bolo o 35 centov alebo 0,57 % viac ako minulý týždeň na konci obchodovania.
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 46 centov alebo 0,70 % na 65,96 USD za barel.
Oba kontrakty v piatok (5. 9.) klesli o viac ako 2 %, keďže slabé správy o vývoji zamestnanosti v USA utlmili vyhliadky na dopyt po energiách. Za celý minulý týždeň si ropa pripísala stratu viac ako 3 %.
Aliancia OPEC+, ktorá zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom, sa v nedeľu (7. 9.) dohodla na ďalšom zvýšení produkcie od októbra.
OPEC+ zvyšuje produkciu od apríla po rokoch škrtov zameraných na podporu trhu s ropou. Najnovšie rozhodnutie prichádza napriek hrozbe prebytku ropy na trhu v zimných mesiacoch na severnej pologuli. Členovia aliancie sa tak snažia znovu získať podiel na trhu, ktorý v predchádzajúcich rokoch stratili v prospech amerických producentov bridlicovej ropy.
(1 EUR = 1,1728 USD)
