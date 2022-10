Ceny ropy v septembri a za celý 3. kvartál výrazne klesli

New York 2. októbra (TASR) - Ceny ropy si v piatok (30. 9.) neudržali zisky z rána a uzavreli nižšie z dôvodu obáv týkajúcich sa vyhliadok dopytu. V septembri a v 3. kvartáli zaznamenali prudký pokles.



V piatok v rannom obchodovaní ceny podporili špekulácie, že aliancia producentov OPEC+ na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať v stredu (5. 10.), oznámi zníženie ťažby, aby podporila ceny. Nakoniec však na trhu prevážili obavy z globálnej recesie.



Novembrový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 1,74 USD alebo 2,14 % a uzavrel na 79,49 USD (81,54 eura) za barel (159 litrov). Za celý týždeň si síce polepšil o 1 %, za september sa však oslabil o 12,5 % a počas 3. kvartálu o 24 %.



Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok klesol o 2,04 USD alebo o 2,34 % na 85,14 USD za barel. Brent sa za uplynulý týždeň oslabila o 1,2 %, za september o 11 % a za celý 3. štvrťrok o 26 %.



Trh negatívne zareagoval na správu, ktorá ukázala, že podľa ukazovateľa preferovaného americkou centrálnou bankou (Fed) bola inflácia v USA v auguste vyššie, než sa prognózovalo. To podporilo očakávania, že Fed bude v snahe o skrotenie inflácie pokračovať v agresívnom sprísňovaní menovej politiky.



Jadrový index osobných výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú potraviny a energie, v auguste medzimesačne stúpol o 0,6 % po stagnácii v júli, uviedlo v piatok americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali so zvýšením o 0,5 %. V medziročnom porovnaní jadrový PCE vzrástol o 4,9 % po +4,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia počítali so stagnáciou tempa rastu na 4,7 %.



(1 EUR = 0,9748 USD)