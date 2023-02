New York 1. februára (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli o viac než 3 % po zverejnení správy o náraste ropných rezerv v USA.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy WTI s kontraktom dodávky v marci sa v stredu o 18.44 h SEČ predával so stratou 2,54 USD alebo 3,22 % po 76,33 USD (70,07 eura). Aprílový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zlacnel o 2,80 USD alebo o 3,28 % a o 18.45 h SEČ sa predával po 82,66 USD za barel.



Zásoby ropy v USA v minulom týždni (do 27. 1.) stúpli o 4,1 milióna barelov na 452,7 milióna barelov, uviedlo americké ministerstvo energetiky. Analytici počítali s ich zvýšením len o 0,4 milióna barelov. Ropné rezervy vzrástli šiesty týždeň po sebe.



(1 EUR = 1,0894 USD)