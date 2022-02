New York 2. februára (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli zo sedemročných maxím, aj keď producenti z aliancie OPEC+ oznámili, že budú pokračovať vo svojich plánoch postupného a mierneho zvyšovania ťažby napriek tlaku zo strany spotrebiteľov. Aj zásoby ropy v USA sa minulý týždeň znížili, a to o 1 milión barelov, zatiaľ čo analytici očakávali ich zvýšenie



Podľa analytikov niektoré denné poklesy cien ropy by mohli súvisieť s prudkým nárastom dovozu komodity, ktorý pripísali skôr načasovaniu ako iným faktorom.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v stredu o 18.41 h SEČ predával po 87,56 USD (77,33 eura). To bolo o 64 centov alebo 0,73 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 48 centov alebo 0,54 % na 88,68 USD za barel.



(1 EUR = 1,1323 USD)