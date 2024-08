New York 14. augusta (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli po najnovších údajoch z USA, ktoré ukázali, že zásoby komodity v krajine minulý týždeň nečakane vzrástli. Zároveň sa zmiernili obavy, že rozšírenie konfliktu na Blízkom východe by mohlo ohroziť ťažbu v regióne, ktorý je kľúčovým dodávateľom ropy na trhy vo svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v stredu o 18.59 h SELČ predával po 77,64 USD (70,46 eura). To bolo o 71 centov alebo 0,81 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 28 centov alebo 0,35 % na 80,41 USD za barel.



(1 EUR = 1,1019 USD)