Singapur 19. marca (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli po tom, čo Rusko súhlasilo s návrhom prezidenta USA Donalda Trumpa, aby Moskva a Kyjev dočasne prestali navzájom útočiť na energetickú infraštruktúru. To by mohlo viesť k vstupu väčšieho množstva ruskej ropy na svetové trhy. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Ruský prezident Vladimir Putin uplynulý utorok súhlasil so zastavením útokov na ukrajinské energetické zariadenia, ale neschválil úplné 30-dňové prímerie, v ktoré Trump dúfal. Podľa analytikov zastavenie útokov na energetické zariadenia zníži riziko prerušenia dodávok ropy a udrží ceny komodity pod určitým tlakom.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v stredu o 7.29 h SEČ predával po 66,48 USD (60,89 eura). To bolo o 42 centov alebo 0,63 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 43 centov alebo 0,61 % na 70,13 USD za barel.



(1 EUR = 1,0918 USD)