New York 19. júna (TASR) - Ceny ropy v stredu mierne klesli. Situáciu na trhu ovplyvnili na jednej strane obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe a v Európe, na strane druhej obavy o dopyt po neočakávanom náraste zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Útok ukrajinského bezpilotného lietadla spôsobil požiar ropného terminálu vo veľkom ruskom prístave. Na Blízkom východe zase izraelský minister zahraničných vecí Israel Katz varoval pred blížiacou sa vojnou s libanonským Hizballáhom, čo zvyšuje vyhliadky na prerušenie dodávok ropy od kľúčových producentov z regiónu.



Zároveň, podľa predbežných údajov Amerického ropného inštitútu vzrástli zásoby komodity v USA v týždni do 14. júna o 2,264 milióna barelov. Analytici pritom očakávali ich pokles o 2,2 milióna barelov.



Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v stredu o 18.54 h SELČ predával po 81,43 USD (75,76 eura). To bolo o 14 centov, alebo 0,17 %, menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent v stredu klesla o 19 centov, alebo 0,22 %, na 85,14 USD za barel.



(1 EUR = 1,0749 USD)