Ceny ropy v stredu mierne vzrástli

Singapur 12. marca (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne vzrástli. Komodita tak zmazala časť z predchádzajúcich strát, keď obavy z vplyvu amerických ciel a spomalenia globálneho rastu stiahli jej ceny na viac ako trojročné minimá. Ropu v stredu podporili ukrajinské útoky na ruské rafinérie, ktoré môžu viesť k prerušeniu dodávok z Ruska, aj hrozby Kanady o obmedzení vývozu ropy do USA, čo by mohlo zvýšiť napätie na trhu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v stredu o 7.30 h SEČ predával po 66,37 USD (60,82 eura). To bolo o 12 centov alebo 0,18 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 13 centov alebo 0,19 % na 69,69 USD za barel.



(1 EUR = 1,0912 USD)