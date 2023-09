New York 13. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu podvečer mierne klesli po tom, čo vládne údaje z USA ukázali, že zásoby ropy, benzínu a destilátov sa minulý týždeň nečakane zvýšili, čo poukazuje na slabnúci dopyt. Ale vyhliadky na napätú ponuku brzdia výraznejšie zdraženie komodity. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) upozornila totiž, že trh sa v priebehu druhej polovici tohto roka preklopí do výrazného deficitu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Zásoby ropy v USA sa minulý týždeň zvýšili o 4 milióny barelov na 420,6 milióna barelov, zatiaľ čo analytici očakávali ich pokles o 1,9 milióna barelov.



IEA však v stredu predpovedala, že dopyt po rope v druhom polroku prevýši ponuku, keďže Saudská Arábia a Rusko predĺžili do konca roka dobrovoľné znížene svojej produkcie dohromady o 1,3 milióna barelov denne.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v stredu o 18.35 h SELČ predával po 88,65 USD (82,59 eura). To bolo o 19 centov alebo 0,21 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 13 centov alebo 0,14 % na 91,93 USD za barel.



(1 EUR = 1,0733 USD)