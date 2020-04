New York 22. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu podvečer vzrástli. Komodita tak zmazala časť z predchádzajúcich strát. Dôvodom sú vyhliadky na ďalšie záväzky hlavných producentov o znížení ťažby po tom, ako sa cena májového kontraktu na WTI prepadla do záporného pásma. V stredu ráno sa cena júnových dodávok Brentu nakrátko prepadla pod hranicu 16 USD za barel, na najnižšiu úroveň od roku 1999.



Obchodovanie s ropou bolo v uplynulých dňoch oveľa volatilnejšie ako kedykoľvek predtým, keďže dopyt je pre pandémiu nového koronavírusu slabý, ponuka ho vysoko prevyšuje a kapacity zásobníkov na uskladnenie ropy sa rýchlo plnia.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v stredu o 18.03 h SELČ predával po 14,55 USD (13,39 eura). To bolo o 2,98 USD alebo 25,76 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 1,38 USD alebo 7,14 % na 20,71 USD za barel.



(1 EUR = 1,0867 USD)