Ceny ropy v stredu pokračovali v poklese

New York 9. novembra (TASR) - Ceny ropy uprostred týždňa pokračovali vo výraznom poklese. Ropné rezervy v USA totiž vzrástli viac, než sa čakalo. Navyše, trh sa naďalej obáva, že zhoršenie pandemickej situácie v Číne utlmí dopyt.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v stredu večer o 20.02 h SEČ predával so stratou 2,68 USD alebo 3,01 % po 86,23 USD (85,90 eura). Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zlacnel o 2,35 USD alebo o 2,46 % a o 20.05 h SEČ sa predával po 93,01 USD za barel.



Zásoby ropy v USA v uplynulom týždni stúpli o 3,9 milióna barelov na 440,8 milióna barelov, uviedlo americké ministerstvo energetiky. Analytici počítali so zvýšením len o 1,4 milióna barelov. Produkcia v USA vzrástla približne na 12,1 milióna barelov denne.



(1 EUR = 1,0039 USD)