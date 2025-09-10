< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v stredu pokračujú v raste
Autor TASR
Singapur 10. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu pokračujú v raste po útoku izraelskej armády na vedenie Hamasu v katarskom hlavnom meste Dauha. Rozšírenie vojenských akcií Izraela na Blízkom východe vyvolalo obavy o dodávky ropy z regiónu, keďže Katar je významným vývozcom energií. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Ceny oboch kontraktov krátko po izraelskom útoku na Katar stúpli takmer o 2 %, ale neskôr väčšinu týchto ziskov stratili, keďže Spojené štáty ubezpečili Katar, že sa niečo také na ich pôde už nezopakuje.
„USA aj Katar dali jasne najavo, že sa neusilujú o ďalšiu eskaláciu, zatiaľ čo tlmená reakcia ostatných členov Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive posilňuje názor, že riziko širšieho regionálneho vzplanutia zostáva pod kontrolou,“ povedal Jorge Leon, vedúci geopolitickej analýzy v spoločnosti Rystad Energy.
Ropa zmazala časť svojich ziskov, keďže útok nespôsobil žiadne okamžité narušenie dodávok, uviedol analytik UBS Giovanni Staunovo.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v stredu o 6.31 h SELČ predával po 63,32 USD (53,83 eura). To bolo o 69 centov alebo 1,10 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 71 centov alebo 1,07 % na 67,10 USD za barel.
Obchodníci teraz čakajú na údaje o vývoji zásob ropy v USA, ktoré majú byť zverejnené v stredu a mesačné správy OPEC a Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), ktoré majú byť zverejnené vo štvrtok (11. 9.).
(1 EUR = 1,1744 USD)
