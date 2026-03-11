< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v stredu popoludní pokračovali v raste
V snahe zmierniť tlak na rast cien sa 32 členských štátov Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) v stredu rozhodlo uvoľniť núdzové zásoby ropy v rekordnom objeme 400 miliónov barelov.
Autor TASR
New York 11. marca (TASR) - Obavy z dlhodobého prerušenia dodávok ropy cez Hormuzský prieliv v stredu opäť vyhnali ceny komodity nahor. Uvoľnenie rekordného objemu strategických ropných rezerv zo strany popredných priemyselných krajín nemalo na vývoj cien trvalejší vplyv, čiastočne preto, lebo sa s týmto krokom dopredu počítalo. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.
Okolo 18.10 h SEČ sa barel (159 litrov) severomorskej ropnej zmesi Brent obchodoval za 90,50 USD (77,74 eura), čo bolo o približne 4,2 % viac ako v predchádzajúci deň. Cez Hormuzský prieliv, ktorý spája Perzský záliv s Arabským morom, prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Od začiatku vojny medzi Spojenými štátmi americkými, Izraelom a Iránom je tam obchodná doprava takmer úplne pozastavená.
V snahe zmierniť tlak na rast cien sa 32 členských štátov Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) v stredu rozhodlo uvoľniť núdzové zásoby ropy v rekordnom objeme 400 miliónov barelov. To podľa odhadov zodpovedá 20 dňom vývozu tejto suroviny cez Hormuzský prieliv. Iránske vojenské operačné velenie medzitým v stredu vyhlásilo, že akékoľvek plavidlo patriace Spojeným štátom, Izraelu alebo ich spojencom bude považované za legitímny cieľ. Zopakovalo varovanie, že „neumožní prechod ani jediného litra ropy“ cez Hormuzský prieliv.
(1 EUR = 1,1641 USD)
Okolo 18.10 h SEČ sa barel (159 litrov) severomorskej ropnej zmesi Brent obchodoval za 90,50 USD (77,74 eura), čo bolo o približne 4,2 % viac ako v predchádzajúci deň. Cez Hormuzský prieliv, ktorý spája Perzský záliv s Arabským morom, prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Od začiatku vojny medzi Spojenými štátmi americkými, Izraelom a Iránom je tam obchodná doprava takmer úplne pozastavená.
V snahe zmierniť tlak na rast cien sa 32 členských štátov Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) v stredu rozhodlo uvoľniť núdzové zásoby ropy v rekordnom objeme 400 miliónov barelov. To podľa odhadov zodpovedá 20 dňom vývozu tejto suroviny cez Hormuzský prieliv. Iránske vojenské operačné velenie medzitým v stredu vyhlásilo, že akékoľvek plavidlo patriace Spojeným štátom, Izraelu alebo ich spojencom bude považované za legitímny cieľ. Zopakovalo varovanie, že „neumožní prechod ani jediného litra ropy“ cez Hormuzský prieliv.
(1 EUR = 1,1641 USD)