Ceny ropy v stredu ostro vzrástli

New York 12. februára (TASR) - Ceny ropy v stredu popoludní strmo vzrástli. Trhy tak zareagovali na správy o spomalení šírenia nového koronavírusu v súvislosti s menším prírastkom nových prípadov v Číne. To pomohlo zmierniť obavy o dopyt po palivách.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v stredu o 18.16 SEČ predával po 51,30 USD (47 eur). To bolo o 1,36 USD alebo 2,72 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 1,86 USD alebo 3,44 % na 55,87 USD za barel.



(1 EUR = 1,0914 USD)