New York 11. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu popoludní vzrástli o vyše 2 %, pričom cena Brentu prekročila hranicu 70 USD za barel. Komodita tak znížila niektoré straty z predchádzajúceho dňa. Dôvodom sú obavy z hurikánu Francine, ktorý narušil produkciu v oblasti Mexického zálivu. Tie prevážili aj nad obavami zo slabého globálneho dopytu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Rast cien ropy nezasiahla ani správa o zvýšení jej zásob v USA minulý týždeň. Podľa amerického Úrad pre energetické informácie (EIA) zásoby ropy v Spojených štátoch v týždni do 6. septembra 2024 stúpli o 0,833 milióna barelov. Analytici však očakávali, že sa zvýšia ešte viac, o 1 milión barelov.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v stredu o 18.46 h SELČ predával po 67,75 USD (61,35 eura). To bolo o 2 USD alebo 3,04 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,73 USD alebo 2,50 % na 70,92 USD za barel.



(1 EUR = 1,1043 USD)