New York 16. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu prudko vzrástli. Dôvodom bol nečakane veľký pokles zásob komodity v USA minulý týždeň a tiež hurikán Sally, ktorý obmedzil ťažbu v Mexickom zálive.



Podľa najnovších údajov sa zásoby ropy v USA v týždni do 11. septembra znížili až o 4,4 milióna barelov, zatiaľ čo analytici predpovedali, že klesnú o 1,8 milióna barelov.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s dodávkou v októbri sa v stredu o 18.10 h SELČ predával po 40,01 USD (33,71 eura). To bolo o 1,73 USD alebo 4,52 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 1,63 USD alebo 4,02 % na 42,16 USD za barel. (1 EUR = 1,1869 USD)