< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v stredu ráno klesli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.22 h SEČ 90,47 USD (82,52 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 25. novembra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno klesli o viac než 1 %, čím zmazali zisky z predchádzajúceho dňa. Očakávania, že na trhu vznikne prebytok ponuky, totiž prevážili nad obavami z narušenia dodávok na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.22 h SEČ 90,47 USD (82,52 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 93 centov, čiže o 1,02 %. Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 81,02 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 1,03 USD, čiže o 1,26 %.
Skupina OPEC+, ktorú tvoria členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a s ňou spolupracujúce štáty na čele s Ruskom, bude v nedeľu (29. 11.) rokovať o svojej ťažobnej politike na rok 2027. Podľa zdrojov agentúry Reuters Irak tlačí na OPEC+, aby zvýšila odhad jeho ťažobných kapacít. To zvyšuje napätie v súvislosti s prehodnocovaním produkčných plánov, ktoré bude kľúčové pre stanovenie objemov ťažby jednotlivých členských štátov v budúcom roku. K zníženiu cien prispeli aj údaje Amerického ropného inštitútu (API), podľa ktorého sa zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 20. novembra zvýšili o 126.000 barelov.
(1 EUR = 1,0963 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.22 h SEČ 90,47 USD (82,52 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 93 centov, čiže o 1,02 %. Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 81,02 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 1,03 USD, čiže o 1,26 %.
Skupina OPEC+, ktorú tvoria členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a s ňou spolupracujúce štáty na čele s Ruskom, bude v nedeľu (29. 11.) rokovať o svojej ťažobnej politike na rok 2027. Podľa zdrojov agentúry Reuters Irak tlačí na OPEC+, aby zvýšila odhad jeho ťažobných kapacít. To zvyšuje napätie v súvislosti s prehodnocovaním produkčných plánov, ktoré bude kľúčové pre stanovenie objemov ťažby jednotlivých členských štátov v budúcom roku. K zníženiu cien prispeli aj údaje Amerického ropného inštitútu (API), podľa ktorého sa zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 20. novembra zvýšili o 126.000 barelov.
(1 EUR = 1,0963 USD)