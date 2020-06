Ceny ropy v stredu ráno klesli

Singapur 4. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli a zmazali zisky zo stredy (3. 6.). Dôvodom sú obavy, či sa veľkí producenti dokážu dohodnúť na predĺžení obmedzení ťažby, ktoré ešte prehĺbil výrazný nárast zásob ropných destilátov v USA.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa vo štvrtok o 7.46 h SELČ predával po 36,57 USD (32,67 eura). To bolo o 72 centov alebo o 1,93 % menej ako v stredu na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v stredu pripísal 48 centov alebo 1,3 % a uzavrel na 37,29 USD za barel, čo bola najvyššia zatváracia cena WTI s kontraktom dodávky v najbližšom mesiaci od 6. marca.



Augustový kontrakt na severomorskú zmes Brent sa vo štvrtok o 7.48 h SELČ predával s mínusom 52 centov alebo 1,31 % po 39,27 USD za barel.



Saudská Arábia a Rusko sa dohodli, že do júla podporia predĺženie obmedzenia ťažby celkovo o 9,7 milióna barelov denne, na ktorom sa v apríli dohodla skupina OPEC+. Nedohodli sa však na zasadnutí skupiny, ktoré sa malo konať vo štvrtok. Podľa zdrojov sa dosiahnutie dohody komplikuje, čo by mohlo znamenať, že od júla bude nakoniec platiť zníženie ťažby len o 7,7 milióna barelov denne.



Navyše Saudská Arábia a ďalší producenti z Perzského zálivu, ako Kuvajt a Spojené arabské emiráty, neplánujú predĺžiť dobrovoľné dodatočné obmedzenia ťažby v objeme 1,18 milióna barelov denne. To signalizuje, že dodávky ropy by sa mali od júla zvýšiť, nech sa skupina OPEC+ rozhodne akokoľvek.



Negatívny vplyv na ceny čierneho zlata mal tiež prudký nárast zásob ropných destilátov v USA. Podľa stredajšej správy amerického ministerstva energetiky zásoby benzínu v uplynulom týždni stúpli o 2,8 milióna barelov, čo bol takmer trojnásobok v porovnaní s očakávaniami, a zásoby destilátov o 9,9 milióna barelov, čo bol takmer štvornásobok v porovnaní s predpoveďami.



(1 EUR = 1,1194 USD)