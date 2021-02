Singapur 24. februára (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno klesli. Dôvodom bol nečakaný nárast ropných rezerv v USA v minulom týždni, keď mrazivé počasie v južných štátoch USA obmedzilo dopyt zo strany rafinérií, ktoré museli prerušiť prevádzku.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s aprílovým kontraktom sa v stredu ráno o 7.43 h SEČ predával po 61,26 USD (50,45 eura). To bolo o 41 centov alebo 0,66 % menej ako v utorok (23. 2.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI sa v utorok oslabila o 3 centy a uzavrela na 61,67 USD za barel, keď predtým sa počas utorkového obchodovania jej cena dostala až na 63 USD za barel.



Aprílový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v stredu ráno o 7.42 h SEČ predával so stratou 18 centov alebo 0,28 % po 65,19 USD za barel.



Ropné rezervy v USA v týždni skončenom 19. februára stúpli o 1 milión barelov, uviedol v utorok American Petroleum Institute (API), pričom experti počítali s poklesom o 5,2 milióna barelov.



"Kľúčovou otázkou je, ako rýchlo sa zotaví ponuka v USA," uviedol analytik Commonwealth Bank Vivek Dhar. "Zdá sa, že ponuka sa zotaví rýchlejšie než rafinérie a ponuka v nasledujúcich týždňoch predbehne dopyt. To bude mať negatívny vplyv na trh."



(1 EUR = 1,2143 USD)