Ceny ropy v stredu ráno klesli

Singapur 29. júna (TASR) - Ceny ropy sa uprostred týždňa oslabili po troch dňoch rastu. Na trhu totiž prevážili obavy z globálnej recesie nad problémami s nedostatočnou ponukou.



Augustový kontrakt na americkú ropu WTI sa v stredu o 7.50 h SELČ predával po 111,36 USD (105,45 eura) za barel (159 litrov). To bolo o 40 centov alebo 0,36 % menej v porovnaní s utorkovým (28. 6.) koncom obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt ukončil utorkové obchodovanie so ziskom 2,19 USD alebo približne 2 % na 111,76 USD za barel.



Severomorská ropná zmes Brent s augustovým kontraktom sa v stredu o 7.47 h SELČ predávala so stratou 48 centov alebo 0,41 % po 117,50 USD za barel. V utorok si pripísala 2,89 USD alebo okolo 2,5 % a uzavrela na 117,98 USD za barel.



V utorok ešte ceny čierneho zlata podporili obavy zo západných sankcií na ruskú ropu, ktoré prevážili nad rizikom potenciálneho spomalenia dopytu pre recesiu. Dianie na trhu naďalej určujú dva faktory - na jednej strane nedostatočné dodávky a na strane druhej sprísňovanie menových politík po celom svete, ktorým centrálne banky bojujú s vysokou infláciou, čo spomaľuje rast.



"Ceny ropy zrejme zostanú nad úrovňou 110 USD za barel," uviedol šéf výskumného oddelenia Nissan Securities Hiroyuki Kikukawa.



(1 EUR = 1,0561 USD)