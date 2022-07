Ceny ropy v stredu ráno klesli

Singapur 20. júla (TASR) - Ceny ropy sa uprostred týždňa oslabili po trojdňovom výraznom náraste. Hlavným dôvodom je zvýšenie ropných rezerv v USA. Ďalším faktorom sú vyhliadky dolára.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa v stredu skoro ráno predával po 103,88 USD (101,40 eura). To bolo o 34 centov alebo o 0,33 % menej v porovnaní s predchádzajúcim koncom obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Augustový kontrakt na WTI si v utorok (19. 7.) pripísal 1,62 USD alebo 1,06 % a uzavrel na 104,22 USD za barel.



Septembrový kontrakt, ktorý je aktuálne najaktívnejšie obchodovaným kontraktom na WTI, sa počas uplynulých troch obchodných dní posilnil o viac než 8 %. Jeho cena v stredu v skorom ázijskom obchodovaní takisto klesla.



Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v stredu o 7.35 h SELČ predával so stratou 97 centov alebo 0,90 % po 106,38 USD za barel.



Ceny čierneho zlata v uplynulých dňoch podporilo oslabenie dolára, výpadok ropovodu, cez ktorý sa prepravuje kanadská ropa do USA, a signály nedostatočnej ponuky na fyzickom trhu.



Podľa odhadu American Petroleum Institute (API) sa ropné rezervy v USA v uplynulom týždni zvýšili takmer o 2 milióny barelov. Oficiálne údaje zverejní americké ministerstvo energetiky v stredu popoludní.



(1 EUR = 1,0245 USD)