Singapur 10. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno klesli. Vývoj na trhu ovplyvnili predbežné údaje z USA, ktoré ukázali prekvapujúci nárast zásob ropy v krajine a tiež známky spomaľujúceho sa zotavovania čínskej ekonomiky. Obchodníci teraz vyčkávajú na kľúčové údaje o inflácii v USA neskôr v priebehu dňa.



Podľa Amerického ropného inštitútu (American Petroleum Institute, API) zásoby v USA sa v týždni do 5. mája zvýšili až o 3,6 milióna barelov. To signalizuje zmiernenie dopytu po rope v najväčšej svetovej ekonomike. Údaje API zvyčajne predznamenávajú podobný trend v oficiálnych údajoch, ktoré budú zverejnené neskôr v stredu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v stredu o 7.36 h SELČ predával po 73,15 USD (66,75 eura). To bolo o 56 centov alebo 0,76 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes klesla o 55 centov alebo 0,71 % na 76,89 USD za barel.



(1 EUR = 1,0959 USD)