Singapur 17. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno klesli. Trhy tak zareagovali na predbežné údaje z USA, ktoré ukázali nečakaný nárast zásob komodity v krajine. Slabé ekonomické čísla z USA a Číny zároveň vyvolávajú obavy o výhľad dopytu po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podľa predbežného odhadu amerického ropného inštitútu (API) sa zásoby ropy v USA v týždni do 12. mája zvýšili o približne 3,7 milióna barelov, zatiaľ čo trhy očakávali ich pokles o 1,3 milióna barelov.



Aprílové maloobchodné tržby v USA zároveň nesplnili očakávania a rast priemyslu bol len mierny. To spolu s neistotou na trhu v súvislosti so zvýšením dlhového stropu USA zasiahlo ceny ropy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v stredu o 7.35 h SELČ predával po 70,50 USD (64,79 eura). To bolo o 36 centov alebo 0,51 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes klesla o 36 centov alebo 0,48 % na 74,55 USD/barel.



(1 EUR = 1,0881 USD)