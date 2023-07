Singapur 19. júla (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno klesli, keď nad správami o pripravovaných opatreniach na podporu hospodárskeho rastu v Číne prevážili obavy o dopyt v USA. Trhy sa zároveň pripravujú na ďalšie obmedzenia dodávok, ktoré ohlásilo na budúci mesiac Rusko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v stredu o 6.34 h SELČ predával po 75,51 USD (67,09 eura). To bolo o 24 centov alebo 0,30 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 12 centov alebo 0,15 % na 79,51 USD za barel.



Medzi ekonómami rastú obavy, že inflácia v USA napriek zvyšovaniu úrokových sadzieb neklesne dostatočne rýchlo. Ekonómovia oslovení v prieskume agentúry Reuters predpokladajú, že jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a potravín, zostane do konca roka na súčasnej úrovni, teda tesne pod 5 % alebo bude len mierne nižšia.



K optimizmu na druhej strane strane prispeli správy z Číny, kde štátna komisia pre rozvoj oznámila, že zintenzívni komunikáciu so súkromným sektorom v snahe zlepšiť podnikateľské prostredie v krajine. Komisia ďalej prisľúbila, že zavedie opatrenia na zvýšenie kúpnej sily spotrebiteľov, čo by mohlo podporiť dopyt po rope v druhej najväčšej svetovej ekonomike.



(1 EUR = 1,1255 USD)