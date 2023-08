Singapur 9. augusta (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno klesli. Dôvodom sú obavy z pomalého dopytu zo strany najväčšieho dovozcu ropy, Číny, ktoré vzrástli po zverejnení údajov o poklese spotrebiteľských cien aj exportu a importu. To prevážilo aj obavy z napätejšej ponuky na trhu pre zníženie produkcie v Saudskej Arábii a Rusku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čínske údaje o inflácii v stredu ukázali, že index spotrebiteľských cien v júli medziročne klesol, prvýkrát od februára 2021. Takzvaná deflácia predstavuje hrozbu pre čínsku ekonomiku, keďže spotrebitelia majú tendenciu odkladať nákupy v nádeji na ďalšie zníženie cien, čo núti firmy znižovať produkciu, zmraziť nábor alebo prepúšťať.



Ďalšou správou, ktorá zasiahla trhy s ropu, boli predbežné údaje z USA o náraste zásob ropy v USA minulý týždeň o 4,1 milióna barelov podľa odhadu Amerického ropného inštitútu. To poukazuje na slabý dopyt uprostred kľúčovej letnej motoristickej sezóny.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v stredu o 7.54 h SELČ predával po 82,74 USD (75,60 eura). To bolo o 18 centov alebo 0,22 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla tiež o 18 centov alebo 0,21 % na 85,99 USD za barel.



(1 EUR = 1,0944 USD)