Singapur 27. marca (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno klesli v reakcii na správu o prudkom náraste zásob komodity v Spojených štátoch a pribúdajúce náznaky, že kľúčové producentské krajiny v najbližšom čase nezmenia svoju ťažobnú politiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v stredu o 7.16 h SEČ predával po 80,96 USD (74,58 eura). To bolo o 66 centov alebo 0,81 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 76 centov alebo 0,88 % na 85,49 USD za barel.



Zásoby ropy v USA, ktoré sú najväčším svetovým spotrebiteľom suroviny, podľa údajov Amerického ropného inštitútu v týždni končiacom sa 22. marca vzrástli o 9,3 milióna barelov. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom združení vo formáte OPEC+ pravdepodobne až do riadneho zasadnutia, ktoré sa uskutoční v júni, neurobia žiadne zásadné zmeny ťažobnej politiky, uviedli pre agentúru Reuters viaceré zdroje z prostredia OPEC+.



Skupina zvolala na 3. apríla online zasadnutie svojho ministerského monitorovacieho výboru, ktorý sa bude venovať situácii na trhu a plneniu záväzkov v oblasti zníženia ťažby. Začiatkom tohto mesiaca sa členovia OPEC+ dohodli na predĺžení produkčných škrtov o približne 2,2 milióna barelov denne do konca júna.



(1 EUR = 1,0855 USD)