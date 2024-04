Ceny ropy v stredu ráno klesli

Singapur 17. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli po zverejnení predbežných údajov o náraste zásob komodity v USA minulý týždeň o 4,09 milióna barelov. To je viac, ako sa očakávalo. Okrem toho sa ceny ropy dostali pod tlak silnejšieho dolára. Situáciu na trhu ovplyvňujú i obavy, že slabé ekonomické podmienky by mohli v roku 2024 zasiahnuť dopyt po rope. No zároveň zostávajú v hre aj obavy z reakcie Izraela na útok Iránu a eskalácie napätia na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v stredu o 7.19 h SELČ predával po 84,77 USD (79,69 eura). To bolo o 59 centov alebo 0,69 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 56 centov alebo 0,62 % na 89,46 USD za barel.



(1 EUR = 1,0637 USD)