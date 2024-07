Ceny ropy v stredu ráno klesli

Singapur 10. júla (TASR) - Ceny ropy aj v stredu ráno mierne klesli. Vývoj na trhu ovplyvnilo zoslabnutie tropickej búrky Beryl, ktorá sa navyše vzdialila od kľúčovej ropnej infraštruktúry v Texase. No zároveň zoslabli aj vyhliadky na prímerie v Gaze, keďže najnovšie správy naznačili, že dohoda na rokovaniach medzi Izraelom a Hamasom je stále ďaleko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Predbežné údaje z USA zároveň ukázali väčší než očakávaný pokles zásob ropy v krajine, ktorá je najväčším svetovým spotrebiteľom komodity. Ale nárast zásob destilátov do istej miery vykompenzoval optimizmus ohľadne dopytu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v stredu o 7.33 h SELČ predával po 81,16 USD (75,05 eura). To bolo o 25 centov alebo 0,31 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 32 centov alebo 0,38 % na 84,34 USD za barel.



(1 EUR = 1,0814 USD)