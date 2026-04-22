Ceny ropy v stredu ráno klesli
Autor TASR
Singapur 22. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno klesli po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty predlžujú prímerie s Iránom, aby vytvorili priestor pre pokračovanie mierových rokovaní. Vyhlásenie prišlo v čase, keď sa blížil koniec dohodnutého dvojtýždňového prímeria. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.38 h SELČ 97,27 USD (82,66 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,21 USD (1,23 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 88,20 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 1,47 USD (1,64 %). V utorok (21. 4.) oba kontrakty vzrástli približne o 3 %.
Trump v utorok uviedol, že Washington vyhovel žiadosti pakistanských sprostredkovateľov o odloženie útoku na Irán, „kým jeho lídri a predstavitelia neprídu s jednotným návrhom a rokovania nebudú uzavreté tak či onak“. Americký prezident zároveň potvrdil pokračovanie americkej námornej blokády iránskych prístavov, ktorú Teherán považuje za vojnový čin. Iránske vedenie sa k jeho vyhláseniu bezprostredne nevyjadrilo, prvé reakcie z Teheránu však naznačujú skepticizmus.
(1 EUR = 1,1767 USD)
