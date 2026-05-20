Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. máj 2026Meniny má Bernard
< sekcia Ekonomika

Ceny ropy v stredu ráno klesli

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mierne klesli po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vojna s Iránom sa skončí veľmi rýchlo.

Autor TASR
Singapur 20. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vojna s Iránom sa skončí veľmi rýchlo. O významnom pokroku v rokovaniach s Teheránom hovoril aj viceprezident J. D. Vance s tým, že ani jedna strana si neželá obnovenie vojenských operácií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.25 h SELČ 111,62 USD (96,06 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 66 centov (1,59 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 103,68 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 47 centov (0,45 %).

Trump je pod tlakom na dosiahnutie dohody, ktorá by opätovne otvorila Hormuzský prieliv, kľúčovú trasu pre celosvetové dodávky ropy a ďalších komodít. Šéf Bieleho domu tento týždeň viackrát hovoril o nádeji na skoré ukončenie konfliktu s Iránom, no rovnako hrozil obnovením vojenských úderov, ak Teherán nepristúpi na dohodu.

(1 EUR = 1,162 USD)
.

Neprehliadnite

ONLINE MS 2026: Tretí zápas SR: Slovinsko - Slovensko

R. Raši rokoval s Li Chung-čungom najmä o bilaterálnej spolupráci

Prezident SR sa stretol s podpredsedom čínskeho parlamentu

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž