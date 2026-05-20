Ceny ropy v stredu ráno klesli
Mierne klesli po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vojna s Iránom sa skončí veľmi rýchlo.
Autor TASR
Singapur 20. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vojna s Iránom sa skončí veľmi rýchlo. O významnom pokroku v rokovaniach s Teheránom hovoril aj viceprezident J. D. Vance s tým, že ani jedna strana si neželá obnovenie vojenských operácií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.25 h SELČ 111,62 USD (96,06 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 66 centov (1,59 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 103,68 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 47 centov (0,45 %).
Trump je pod tlakom na dosiahnutie dohody, ktorá by opätovne otvorila Hormuzský prieliv, kľúčovú trasu pre celosvetové dodávky ropy a ďalších komodít. Šéf Bieleho domu tento týždeň viackrát hovoril o nádeji na skoré ukončenie konfliktu s Iránom, no rovnako hrozil obnovením vojenských úderov, ak Teherán nepristúpi na dohodu.
(1 EUR = 1,162 USD)
