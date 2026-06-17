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Ceny ropy v stredu ráno klesli

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vývoj na trhu naďalej ovplyvňovali očakávania, že koniec vojny na Blízkom východe umožní Iránu obnoviť dodávky ropy na svetové trhy.

Autor TASR
Singapur 17. júna (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno prehĺbili svoj pokles. Vývoj na trhu naďalej ovplyvňovali očakávania, že koniec vojny na Blízkom východe umožní Iránu obnoviť dodávky ropy na svetové trhy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.34 h SELČ 78,21 USD (67,46 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 75 centov (0,95 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 75,21 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 84 centov (1,10 %).

K zmierneniu strát prispela správa o poklese strategických ropných rezerv USA, ktoré sa dostali na najnižšiu úroveň od začiatku 80. rokov minulého storočia. Rezervy sa v týždni do 12. júna znížili o ďalších 8,9 milióna barelov ropy na 340,3 milióna barelov, oznámilo americké ministerstvo energetiky. Rezervy sú aktuálne nižšie než v júli 2023, keď spadli na 346,8 milióna barelov. Vtedajší prezident Biden sa uvoľnením ropy zo strategických rezerv v tom čase snažil čeliť energetickému šoku vyvolanému začiatkom vojny na Ukrajine.

(1 EUR = 1,1594 USD)
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