< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v stredu ráno klesli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.16 h SELČ 78,95 USD (68,56 eura) za barel.
Autor TASR
Singapur 5. augusta (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno po stratách z predchádzajúcich dvoch dní prehĺbili pokles. Trh reagoval na správy o rokovaniach o ukončení vojny na Blízkom východe. Dohoda by umožnila otvorenie Hormuzského prielivu, kľúčovej námornej trasy, ktorou sa pred eskaláciou konfliktu prepravovala zhruba pätina svetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.16 h SELČ 78,95 USD (68,56 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 41 centov (0,52 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 75,23 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 54 centov (0,71 %).
Pod výrazný pokles cien sa podpísali vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí Kataru aj amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Katarské ministerstvo uviedlo, že snahy o diplomatické urovnanie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom stále prebiehajú. Rubio zasa povedal, že v rokovaniach s Ománom a Iránom o plavbe lodí cez Hormuzský prieliv došlo k pokroku.
(1 EUR = 1,1515 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.16 h SELČ 78,95 USD (68,56 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 41 centov (0,52 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 75,23 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 54 centov (0,71 %).
Pod výrazný pokles cien sa podpísali vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí Kataru aj amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Katarské ministerstvo uviedlo, že snahy o diplomatické urovnanie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom stále prebiehajú. Rubio zasa povedal, že v rokovaniach s Ománom a Iránom o plavbe lodí cez Hormuzský prieliv došlo k pokroku.
(1 EUR = 1,1515 USD)