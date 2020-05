Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli

Singapur 13. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno klesli. Trh sa obáva, že príliš skoré uvoľňovanie reštriktívnych opatrení môže spôsobiť druhú vlnu epidémie nového koronavírusu.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa o 7.31 h SELČ predával po 25,60 USD (23,58 eura). To bolo o 18 centov alebo 0,70 % menej ako v utorok (12. 5.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. V utorok si WTI polepšila o 1,64 USD alebo 6,8 % a uzavrela na 25,78 USD za barel. Júlový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v stredu ráno zlacnel o 52 centov alebo 1,73 % na 29,46 USD za barel. Cena Brentu v utorok vzrástla o 35 centov alebo 1,2 % na 29,98 USD za barel.



V niektorých ázijských krajinách, napríklad v Číne a Južnej Kórei, počet nakazených opäť stúpol, aj v Nemecku boli v niektorých regiónoch prekročené stanovené hraničné hodnoty na počet nových infikovaných. Aj americký imunológ Anthony Fauci v utorok pred výborom Senátu varoval pred príliš rýchlym uvoľňovaním reštriktívnych opatrení, čo by podľa neho mohlo mať vážne následky.



Druhá vlna epidémie by mohla ohroziť pomalé zotavovanie svetovej ekonomiky, a tým aj oživovanie dopytu po rope.



Ceny čierneho zlata v utorok podporila správa amerického ministerstva energetiky, ktoré znížilo prognózu ťažby ropy v USA v tomto roku. Navyše Saudská Arábia, Kuvajt a Spojené arabské emiráty vyhlásili, že obmedzia svoju produkciu viac, než sa zaviazali v rámci dohody skupiny OPEC+.



(1 EUR = 1,0858 USD)