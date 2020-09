Singapur 23. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli. Dôvodom bol prekvapivý nárast ropných rezerv v USA. To zvýšilo obavy týkajúce sa dopytu, ktoré na začiatku týždňa spôsobili prudký pád cien čierneho zlata.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom sa v stredu o 7.37 h SELČ predával po 39,52 USD (33,66 eura). To bolo o 28 centov alebo o 0,70 % menej, ako v utorok (22. 9.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v utorok pripísal 26 centov alebo približne 0,7 % a uzavrel na 39,80 USD za barel.



Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v stredu o 7.35 h SELČ predával s mínusom 23 centov alebo 0,55 % po 41,49 USD za barel.



Oba referenčné druhy ropy v pondelok (21. 9.) padli o vyše 4 %, čo bolo ich najprudšie oslabenie za 2 týždne.



Rýchly nárast počtu infikovaných novým koronavírusom v krajinách, ako sú Francúzsko a Španielsko, spoločne s pravdepodobnosťou ďalších reštriktívnych opatrení v Británii, opäť zvýšili obavy týkajúce sa dopytu po rope práve v čase, keď sa na trh zrejme dostane viac ropy z Líbye.



Podľa správy American Petroleum Institute (API) zásoby ropy v USA v uplynulom týždni (do 18. septembra) stúpli o 691.000 barelov, pričom analytici počítali s poklesom o 2,3 milióna barelov. Oficiálne údaje ministerstva energetiky budú zverejnené v stredu popoludní.



(1 EUR = 1,1740 USD)