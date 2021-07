Singapur 14. júla (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli po tom, ako údaje z Číny ukázali, že import komodity do krajiny, ktorá je jej druhým najväčším spotrebiteľom, sa v prvej polovici roka 2021 znížil o 3 %. To vyvoláva obavy o dopyt po palive.



Rastúce globálne ceny ropy aj vďaka obmedzeniu jej dodávok zo strany OPEC+ a údržba rafinérií viedli k zníženiu jej nákupov, čo malo za následok prvý takýto pokles od roku 2013.



Podľa analytikov sa dovoz ropy do Číny znížil, pretože vysoké ceny ropy narušili ziskové marže rafinérií. A varujú, že ak sa aliancia OPEC+ nedohodne na zvýšení dodávok na trhy, vysoké ceny ropy pravdepodobne povedú k redukcii dopytu na ešte citlivejších rozvíjajúcich sa trhoch, ako je India.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v stredu o 7.48 h SELČ predával po 75,15 USD (63,45 eura). To bolo o 10 centov alebo 0,13 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 4 centy alebo 0,05 % na 76,45 USD za barel.



(1 EUR = 1,1844 USD)