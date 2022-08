Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli

Singapur 10. augusta (TASR) - Ceny ropy uprostred týždňa mierne klesli. Zastavenie dodávok z Ruska cez ropovod Družba podporilo ceny čierneho zlata len dočasne. Dôvodom sú obavy týkajúce sa ochladenia dopytu.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v stredu ráno o 7.31 h SELČ predával po 89,93 USD (87,87 eura). To bolo o 57 centov alebo 0,63 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt sa v utorok (9. 8.) oslabil o 0,26 USD alebo asi o 0,3 % a uzavrel na 90,50 USD za barel, keď zmazal svoje predchádzajúce zisky a klesol z denného maxima 92,65 USD za barel.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v stredu o 7.36 h SELČ obchodoval so stratou 54 centov alebo 0,56 % po 95,77 USD za barel.



V utorok ceny ropy dočasne stúpli o viac ako 1 dolár. Podporila ich správa o zastavení dodávok ruskej ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba. Cez severnú vetvu, ktorá vedie cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka, ropa naďalej prúdi.



Negatívny vplyv na ceny čierneho zlata majú obavy z ochladenia globálnej ekonomiky, a tým aj dopytu po rope. Ropné rezervy v USA podľa American Petroleum Institute (API) v minulom týždni nečakane vzrástli, čo by mohlo signalizovať oslabenie dopytu v najväčšej svetovej ekonomike. Oficiálnu správu o stave ropných rezerv zverejní americké ministerstvo energetiky v stredu popoludní.



Ďalším dôležitým faktorom sú rokovania, ktoré by mohli oživiť jadrovú dohodu s Iránom, čo by krajine umožnilo zvýšiť export ropy.



(1 EUR = 1,0234 USD)