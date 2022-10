Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli

Singapur 5. októbra (TASR) - Ceny ropy uprostred týždňa mierne klesli po výraznom náraste v predchádzajúcich dvoch dňoch. Investori čakajú na rozhodnutie aliancie producentov OPEC+ o znížení ťažby. Trh počíta s výrazným priškrtením. Hlavným dôvodom mierne negatívneho vývoja na trhu s ropou bolo podľa obchodníkov posilnenie dolára.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dodávky sa v stredu ráno o 7.32 h SELČ predával po 86,34 USD (87,29 eur). To bolo o 18 centov alebo 0,21 % menej ako v predchádzajúci deň (4. 10.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si s utorok pripísal 2,89 USD alebo približne 3,5 % a uzavrel na 86,52 USD za barel. V pondelok (3. 10.) vzrástol o viac než 5 %.



Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v stredu ráno zlacnel o 6 centov alebo o 0,07 % a o 7.35 h SELČ sa predával po 91,74 USD za barel. V utorok sa posilnil o 3,1 % a pondelok o viac než 4 %.



Predstavitelia OPEC+ sa v stredu stretnú vo Viedni a podľa jedného zdroja z kartelu OPEC budú diskutovať o znížení ťažby až o 2 milióny barelov denne, aby podporili ceny. To by bolo najvýraznejšie priškrtenie produkcie aliancie od roku 2020, keď sa dopyt pre pandémiu ochorenia COVID-19 prudko prepadol.



(1 EUR = 0,9891 USD)