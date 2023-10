Singapur 4. októbra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli pred stretnutím ministrov energetiky z aliancie OPEC+. Investori zvažujú na jednej strane obmedzenú ponuku a na strane druhej vysoké úrokové sadzby, ktoré môžu znížiť dopyt po palivách. Aj posilňovanie dolára vyvoláva obavy o dopyt, keďže ropa sa zdražuje pre tých, ktorí platia inými menami.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v stredu o 7.29 h SELČ predával po 89,16 USD (85,17 eura). To bolo o 7 centov alebo 0,08 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 5 centov alebo 0,05 % na 90,87 USD za barel.



Trhy očakávajú, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie OPEC+ v stredu na svojom zasadnutí ponechajú ťažobnú politiku nezmenenú po tom, ako Saudská Arábia a Rusko predĺžili dobrovoľné zníženie svojej produkcie do konca tohto roka.



Medzitým pokračujú rozhovory o obnovení vývozu irackej ropy potrubím cez Turecko. Ankara deň predtým oznámila, že prevádzka ropovodu sa takmer po šesťmesačnej odstávke opäť začne tento týždeň.



A zároveň Rusko nestanovilo žiadny časový rámec na zákaz vývozu palív, ktorý zaviedlo minulý mesiac a ktorý zostane v platnosti dovtedy, kým to bude potrebné na stabilizáciu cien a vyriešenie nedostatku na domácom trhu, citovala agentúra Interfax podpredsedu vlády Alexandra Novaka.



Investori sledujú tiež ponuku a dopyt v Spojených štátoch. Predbežné údaje Amerického ropného inštitútu v utorok (3. 10.) ukázali, že zásoby ropy klesli v týždni do 29. septembra približne o 4,2 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0469 USD)